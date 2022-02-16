الاعلام الامني: القبض على احد الارهابيين في الانبار

2022/02/16 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الاربعاء، القبض على احد الارهابيين في محافظة الانبار.وقالت الخلية في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه ” ضمن مساعيها لملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٣٨، تم القبض على احد الارهابيين في منطقة ابو […]

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