الخزعلي: قرار الاتحادية له مكاسب اقتصادية وسياسية مهمة

2022/02/16 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت الخبيرة القانونية الدكتورة راقية الخزعلي، الاربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، له مكاسب اقتصادية وسياسية مهمة.وقالت الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون الغاز والنفط لإقليم كردستان ، له مكاسب اقتصادية وسياسية مهمة وعلى الاطار […]

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