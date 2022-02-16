طبيب يوضح كيفية مساعدة الجسم على تنازل الادوية

2022/02/16 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بالطبع الأدوية ضرورية لعلاج الأمراض، بيد أن لبعضها آثارا جانبية.فكيف يمكننا مساعدة الجسم عند تناول الأدوية.يشير الطبيب الروسي أندريه كوندراخين، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أنه في ظروف جائحة “كوفيد-19” والأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا والتهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، يتناول الناس أدوية تساعدهم على مكافحة مسببات المرض.فمثلا غالبا ما […]

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