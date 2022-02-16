2022/02/16 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي يناقش مع الأردن تعزيز التجارة والمعاملات الرقمية بغداد – الزمان ناقش محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة ،تعزيز التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية الرقمية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مخيف رحب بالوفد الضيف ، واستهل اللقاء الاشادة بالعلاقات العراقية الأردنية، وما وصلت إليه من تطور كبير […]

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