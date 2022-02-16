2022/02/16 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة الكردية تستذّكر الشاعر كمال نوري بغداد -نجاح الحمداني أقامت دار الثقافة والنشر الكردية الثلاثاء حفلًا استذكارياً للشاعر كمال نوري بابا علي في قاعة شيركو بيكة في مبنى الدار .استهل الحفل الذي يصادف يوم وفاة المحتفى به بتقديم الناقد علوان سلوان دراسة وصفية عن قصائد الشاعر واصفاً نصوصه الشعرية بانها بؤرة ثقافية فاعلة تتسم بالخيال […]

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