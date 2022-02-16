2022/02/16 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنون الموصل تقدّم سبعة عروض على خشبة التجريبي مسرح التسعين يخطّط لمهرجان متميّز ويدعو العنصر النسوي للمشاركة بغداد- ياسين ياس الموصل – الزمان من التحديات التي تواجه الفرق المسرحية على صعيد الجوانب الفنية والاجتماعية والسياسية وحتى الدينية انها تعاني الركود والجمود نتيجة الظروف المغايرة للبلد التي تفرض هيمنتها على تضاءل الحركة المسرحية في العراق وواحدة […]

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