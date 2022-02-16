مصرع ثلاثة منتسبين بحادث ’مروّع’ في صلاح الدين

2022/02/16 | 22:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي ثلاثة منتسبين مصرعهم، الأربعاء، فيما أصيب آخر بجروح، جرّاء حادث سير قرب قيادة عمليات صلاح الدين.

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وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (16 شباط 2022)، بأن "ثلاثة منتسبين لقوا مصرعهم جراء حادث مروري، فيما أصيب منتسب رابع كان برفقتهم، بجروح، ليتم نقله إلى المستشفى".

وأضاف المصدر، أن "الحادث وقع قرب قيادة عمليات محافظة صلاح الدين، وذلك أثناء توجه المنتسبين إلى منازلهم لمتعهم بإجازتهم الرسمية".

وبين، أن "المنتسبين كانوا يستقلون عجلة نوع جارجر، وتعرضت لحادث في المكان المذكور، لتقوم القوات الأمنية بنقل جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، والجريح إلى مستشفى تكريرت لتلقي العلاج".

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