2022/02/16 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي سامراء الرياضي، أن مدرب القوة الجوية حكيم شاكر، سب وشتم النادي والمدينة والجمهور.وذكر النادي في بيان تلقته “ايرث نيوز” أنه “نشجب ونتستنكر التجاوز الذي صدر من مدرب نادي القوة الجوية حكيم شاكر أثناء مباراة نادينا معهم”.وبين أن “شاكر سب وشتم جمهور ونادي ومدينة سامراء المقدسة مدينة الأمامين العسكريين المدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي سامراء: حكيم شاكر سب وشتم جمهورنا ومدينتنا first appeared on ايرث نيوز.

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