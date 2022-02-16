شاهد.. إنقاذ حيوان الكسلان من الصعق بعد تسلقه عامود كهرباء

2022/02/16 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ حيوان الكسلان بعدما تسلق عامود كهرباء في كولومبيا، حسبما أفادت رويترز، حيث أنقذه عمال شركة خدمات عامة بعد بلاغات من مواطنين قلقين.

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