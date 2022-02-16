لا يمكن التجزئة.. الحكومة ترد على أحد النواب بشأن موازنة 2022 الاتحادية

2022/02/16 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، ان موازنة العام الحالي المزمع إرسالها للبرلمان لايمكن اعدادها منقوصة كما يتحدث البعض من النواب وان الموازنة سنوية وتعد لاشهر السنة كاملة حتى وان كانت السنة المالية قد بدأت ( سنة 2022 ).

وقال صالح لـ(بغداد اليوم )، إن "الموازنة تقدر وفق صرف وايرادات لعام كامل ولا يمكن تجزئتها كما تحدث نواب في البرلمان الحالي والسابق وعليه لايجوز ان يكون الاعداد منقوصة والسنة المالية 12 شهرا وان تأخرها لشهرين او ثلاثة لايمثل بأي حال من الأحوال اعدادها بشكل منقوص".

هذا وكان النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية السابقة قد قال يوم السبت الماضي في حديثه لـ(بغداد اليوم ) ان "مشروع قانون موازنة سنة 2022 سيكون لثمانية أشهر فقط كما حصل في موازنة عام 2021 الا انها ستعد موازنة عام كامل لكون قانون الإدارة المالية لا يتضمن فيه أي نص بشأن انجاز الموازنة لأشهر محددة".

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