الحشد الشعبي يهزم الحرية ويحافظ على صدارة مجموعته بالدرجة الثالثة

2022/02/16 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق الحشد الشعبي لكرة القدم على فريق الحرية بهدف دون مقابل ضمن مباريات المرحلة الخامسة لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مباراة ضيفها ملعب الساحر احمد راضي في نادي الكرخ.وشهدت بداية المباراة محاولات خطيرة لفريق الحشد الشعبي هددت مرمى فريق الحرية وكادت أن تصل إلى الشباك في اكثر من محاولة بيد […]

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