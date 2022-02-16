2022/02/16 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pi99I98XSVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة مع علي عماد | موازنة 2022 .. التصريف يعيق التصويت) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة مع علي عماد | موازنة 2022 .. التصريف يعيق التصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).