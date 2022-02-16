2022/02/16 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني: قرار الإتحادية سياسي وسندافع بقوة عن حقوقنا خبراء يقترحون حلولاً عقب ردود متباينة بشأن إبطال قانون نفط الإقليم بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن اثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بابطال قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان والزامها بتسليم الانتاج الى بغداد ، موجة ردود افعال المتباينة ، حيث رأى الخبر سعيد […]

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