2022/02/16 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي كردستان وقطر تؤكدان أهمية تنسيق التعاون الدوحة – الزمان القاهرة – مصطفى عمارة وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى العاصمة المصرية القاهرة ، للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي.وقال بيان مقتصب تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي على رأس وفد نيابي ، وصل الى القاهرة في زيارة […]

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