2022/02/16 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يشيد بمسارات التعاون الإسلامي في مواجهة تحديات المنطقة بغداد – الزمان اشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمسارات التعاون التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة تحديدات المنطقة .وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي أستقبل في القصر الحكومي ، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن محمد الضبيعي والوفد المرافق له،وشهد […]

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