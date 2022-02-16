2022/02/16 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على 3 متهمين بالسرقة وتجارة المخدرات في الديوانية.وذكر بيان للداخلية تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مكافحة اجرام سرقة السيارات، ومكافحة اجرام الحمزة في الديوانية من القاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة، حيث اعترف أثناء التحقيق معه عن قيامه بتنفيذ عدة عمليات لسرقة الدراجات النارية”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 متهمين بالسرقة وتجارة المخدرات في الديوانية first appeared on ايرث نيوز.

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