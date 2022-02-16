الحلبوسي يصل إلى القاهرة

2022/02/16 | 22:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي إلى القاهرة في زيارة رسمية.وكان في استقبال الحلبوسي وفقاً لبيان صادر عن مكتبه رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري أحمد سعد الدين.وسيشارك الحلبوسي في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الرابع …

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