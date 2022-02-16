تعرض محطة كهروذرية بيلاروسية الى هجوم سيبراني

2022/02/16 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفاد التلفزيون الحكومي البيلاروسي بأن جماعة الهاكرز “كيبر بارتيزاني” المقربة من المعارضة شنت هجوما إلكترونيا على محطة بيلاروس الكهرذرية.وحسب قناة “إس تي في” البيلاروسية، فإن الهاكرز حاولوا الإخلال بعمل المحطة أكثر من مرة.وقال مدير قسم الأمن في المحطة ألكسندر أولينتسيفيتش إنه تم رصد “محاولات للتأثير على الشبكة المعلوماتية لمحطة بيلاروس الذرية… […]

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