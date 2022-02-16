2022/02/16 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، إن الإدارة الأميركية لا تزال تعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساكي: لا نزال نعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساكي: لا نزال نعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).