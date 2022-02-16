العراق يُشارك في الدورة (206) لاجتماعات المجلس الإداريّ لمحكمة التحكيم الدائمة PCA

2022/02/16 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارك العراق، اليوم الاربعاء، في الدورة (206) لاجتماعات المجلس الإداريّ لمحكمة التحكيم الدائمة PCA، والتي عقدت حضورياً في قصر السلام في لاهاي، لإنتخاب الأمين العام الجديد للمحكمة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “مثل العراق القائم بالأعمال المؤقت لجُمهوريَّة العراق في لاهاي، الوزير المفوض د.علي هلال، إذ تم إنتخاب […]

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