اقتحام للدخان وقفز على السواتر.. مكافحة الإرهاب يجري تدريبات في الميدان ’العنيف’

2022/02/16 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرى جهاز مكافحة الإرهاب، الأربعاء، تدريبات لمقاتليه وضباطه ضمن فعاليات الميدان "العنيف".

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وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2022)، "ملتزمون بتوجيهات رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب والتي أمر فيها بمُمارسة الفعاليات المُتميزة والمتطورة وبميادين التدريب الحديثة التي ترفع مُستوى الجاهزية البدنية للمُقاتلين والضُباط في جهازنا".

وأضاف، "أدناه صور من فعالية الميدان العنيف والتي أُقيمت في قاعدة القيارة العسكرية صباح هذا اليوم".

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