نادي سامراء يفتح النار على حكيم شاكر

2022/02/16 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شن نادي سامراء الرياضي، هجوماً على مدرب القوة الجوية حكيم شاكر، بسبب “سب وشتم النادي والمدينة والجمهور”.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أنه “نشجب ونتستنكر التجاوز الذي صدر من مدرب نادي القوة الجوية حكيم شاكر أثناء مباراة نادينا معهم”.وأضاف أن “شاكر سب وشتم جمهور ونادي ومدينة سامراء المقدسة […]

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