2022/02/16 | 22:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنتاغون أن ثلاث طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A "تعرضت لاعتراضات غير مهنية من قبل الطائرات الروسية" نهاية الأسبوع الماضي في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط​​، وفقًا للمتحدث باسم الكابتن مايك كافكا.

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