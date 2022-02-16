إعلام الغرب يثير مخاوف من حرب -على الأبواب- / في روسيا لا أحد يتحدث عن غزو وشيك - رشيد غويلب

2022/02/16 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب قام أندريه هونكو، عضو الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني في البرلمان الاتحادي، ونائب رئيس كتلة اليسار الأوربي المتحد في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي، الخميس الفائت بزيارة عاجلة إلى موسكو، بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ والسفارة الألمانية في موسكو.وخلال الزيارة التقى النائب اليساري بممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.



وكذلك بنائب رئيس مجلس الاتحاد، كونستانتين كوساتشيف، الذي تم ترشي ......





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