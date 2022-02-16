2022/02/16 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهم محكوم هارب بقضايا مخدرات في النجف الأشرف.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعملية استخبارية نوعية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على المتهم (أ.ج.م) والذي هرب من قسم مكافحة …

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