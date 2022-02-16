انتحار منتسب في وزارة الدفاع داخل احدى الدوائر

2022/02/16 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتحار منتسب في وزارة الدفاع بأطلاق النار على نفسه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "منتسب في مديرية ادارة المواقع التابعة الى وزارة الدفاع اقدم على الانتحار بأطلاق النار على نفسه".

واضاف المصدر ان "المنتسب اطلق النار بسلاح نوع كلانشنكوف داخل موقع المديرية من دون معرفة الاسباب".

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