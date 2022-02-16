2022/02/16 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي --------------------------- 1 - الله يقدم بلاغا للنائب العام -------------------- يتقدم الله ( النائب العام فى السماء ) الى المستشار النائب العام فى الأرض برفع دعوى قضائية عاجلةفى محكمة أمن الطوارئ ضد جميع الوسطاء والأوصياء أنا لم أوكل أحدا للتحدث باسمىأنا لم أفوض أحدا للقيام بأفعالى يكفرون ويرهبون الناس يكفنون النساء أحياء يشتمون يشمتون ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الله يقدم بلاغا للنائب العام ... قصيدتان - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الله يقدم بلاغا للنائب العام ... قصيدتان - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).