وزير الخارجية يستقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي

2022/02/16 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة الأمين العام المساعد للشؤون السياسيّة لمنظمة التعاون الإسلاميّ، السفير يوسف بن محمد الضبيعي، والوفد المرافق له.وقال بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز” انه “تم خلال اللقاء شكر وزير الخارجية على حرص الحكومة العراقيَّة على توفير الدعم لمكتب المنظمة في بغداد”.واضاف البيان “كما […]

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