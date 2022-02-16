حسين والضبيعي يبحثان تعزيز دور العراق داخل منظمة التعاون الإسلامي

2022/02/16 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسيّة لمنظمة التعاون الإسلاميّ يوسف بن محمد الضبيعي، تعزيز دور العراق داخل منظمة التعاون الإسلامي.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل في مقر وزارة الخارجيَّة الأمين العام المساعد للشؤون السياسيّة لمنظمة التعاون الإسلاميّ، السفير يوسف بن محمد الضبيعي، والوفد المرافق له".وأضاف، أنه "تم خلال اللقاء شكر الوزير على حرص الحكومة العراقيَّة على توفير الدعم لمكتب المنظمة في بغداد، فضلاً عن مُناقشة عمل منظمة التعاون الإسلاميّ والسُبُل الكفيلة للعب دور أكبر في المستقبل القريب في ظل الأوضاع التي تمر بها دول العالم الإسلاميّ، وتعزيز دور العراق داخل المنظمة لما يتمتع به من قوة ونفوذ واسع في المنطقة العربيَّة والأسلاميَّة".

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