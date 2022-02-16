2022/02/16 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت شركة ريلمي عن Realme 9 Pro و Realme 9 Pro Plus، وهما أحدث هواتفها مما تسميه سلسلة Number.ويأتي Realme 9 Pro Plus مزودًا بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة يمكنه أيضًا قياس معدل ضربات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواصفات أجهزة ريلمي الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواصفات أجهزة ريلمي الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).