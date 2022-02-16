الفيفا” يكشف عن أجمل 5 أهداف في كأس العالم للأندية

2022/02/16 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الأربعاء عن أجمل 5 أهداف شهدتها كأس العالم للأندية، والتي استضافتها مؤخرا العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتواجد بينها 4 أهداف لفرق عربية.وجاءت الأهداف الخمسة الأجمل كالتالي: 1 – هدف البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي.هدف المالي عبد الله ديابي […]

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