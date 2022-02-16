وفاة واحدة كل ساعتين.. كوردستان تسجل

2022/02/16 | 23:06 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، رقماً قياسياً في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، وفقاً لأحدث إحصائية وبائية.

وأعلنت وزارة الصحة عن 12 حالة وفاة خلال يوم واحد، وهو ما يعني تسجيل وفاة واحدة كل ساعتين في ارتفاع قياسي جديد للوفيات.

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