2022/02/16 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقضي أعيننا عدة ساعات يوميا في النظر إلى الشاشات، وازداد الأمر سوءا منذ ظهور وباء كورونا والانتقال إلى العمل عن بعد من المنزل، ما تسبب في إجهاد وجفاف أعيينا بشكل كبير.ويصف إجهاد العين حالة شائعة تحدث عندما تتعب عيناك، يمكن أن يحدث هذا التعب من خلال التحديق في الشاشات لفترة طويلة أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 ممارسات يومية بسيطة لمنع إجهاد العين first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 ممارسات يومية بسيطة لمنع إجهاد العين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 ممارسات يومية بسيطة لمنع إجهاد العين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).