الحلبوسي يرأس وفد العراق في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

2022/02/16 | 23:07 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرأس رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي غداً الخميس وفد العراق المشارك في أعمال اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، حسبما أفاد بيان أصدره مكتبه.

وقال البيان إن الحلبوسي توجه اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية برفقة وفد نيابي "للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".

ومن المقرر أن تنطلق أعمال اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي خلال الفترة يوم غد بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.

وتأسس الاتحاد البرلماني العربي عام 1974، ويهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني والاتفاق على القضايا والمشكلات والأخطار في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وسيشارك الحلبوسي أيضاً في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي ينطلق في 19 من الشهر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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