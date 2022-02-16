شاخوان عبد الله يشارك في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية بمقر الأمم المتحدة

2022/02/16 | 23:07 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله اليوم الأربعاء إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

وتأتي مشاركة شاخوان عبد الله بناءً على دعوة وجهها رئيسا الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو والجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة (76) عبدالله شهيد، إلى رئاسة مجلس النواب العراقي للمشاركة في الجلسة تحت عنوان "بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام".

وستنطلق جلسة الاستماع في مقر الأمم المتحدة على مدى يومي 17- 18 شباط فبراير الجاري، وستناقش عدة قضايا في مقدمتها تعزيز الحوار العالمي للأمم المتحدة وعواصم دول العالم حول التنمية المستدامة والإجراءات الاحترازية في مواجهة تحديات فيروس كورونا ومتحوراته.

وقال عبد الله في بيان أصدره مكتبه إن جلسة الاستماع البرلمانية السنوية "ستوفر للحكومات والبرلمانات رؤية ومنظوراً حاسماً لبناء اقتصادات تعمل لصالح الجميع وبيئات مستدامة للأجيال القادمة، فضلاً عن مناقشة الآليات التشريعية والقانونية لتعزيز دور المرأة وتحقيق العدالة والمساواة".

وأشار إلى أن مستوى الحضور سيكون من رؤساء البرلمانات ونوابهم.

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