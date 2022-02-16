العراق يعلن إحباط هجوم كاد يُغرق مناطق عديدة بالظلام

2022/02/16 | 23:08 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الأربعاء إحباط هجوم كاد أن يتسبب في قطع الطاقة الكهربائية عن مناطق عديدة من البلاد.

وقالت الداخلية العراقية في بيان إن أفرادها تمكنوا من "إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة – كركوك" ضمن منطقة تقع في محافظة صلاح الدين.

وكان الهجوم يستهدف البرجين 51 و52، وفقاً للبيان.

وأشار البيان إلى أن فرق الهندسة العسكرية فككوا العبوتين وتم تفجيرهما في المكان نفسه.



ولم يذكر ما إذا كانت العملية قد أثرت على إمدادات الطاقة.

وتعرض خط نقل الكهرباء نفسه مراراً إلى محاولات وعمليات تفجير بواسطة قنابل وعبوات ناسفة، وآخرها في آب أغسطس العام الماضي.

وشهد العراق طيلة 2021 هجمات مكثفة طالت العشرات من أبراج نقل الطاقة الكهربائية ومحطات التوليد في محافظات عدة في عمليات نُسبت إلى داعش وجماعات أخرى.

ويعاني العراق من نقص حاد في إمدادات الطاقة الكهربائية على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية مبالغ ضخمة على هذا القطاع منذ عام 2003.

ولا يزال البلد يعتمد على الغاز الإيراني ويشتري ما يصل إلى 30 مليون متر مكعب قياسي يومياً.



كذلك يشتري الطاقة من تركيا ويسعى لشرائها من السعودية ودول أخرى.

وتحتاج البلاد إلى أكثر من 35 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية لسد احتياجات السكان والمؤسسات من الطاقة بلا انقطاع.

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