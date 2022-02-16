أردوغان يتعهد بزيادة دعم الكهرباء وفواتير الغاز

2022/02/16 | 23:08 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بتقديم دعم نقدي لأربعة ملايين أسرة لسداد فواتير الغاز الطبيعي مرتين سنوياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم لتكاليف الكهرباء.

وقال أردوغان في كلمة له أثناء اجتماع لمجلس الوزراء إن بلاده ستعمل على خفض بعض الضرائب على استثمارات الطاقة المتجددة.

هذا ورفعت تركيا أسعار الطاقة في بداية العام، بما في ذلك زيادة قدرها 50 بالمئة في أسعار الكهرباء للأسر ذات الاستهلاك المنخفض.

وأثر ارتفاع أسعار الطاقة على شعبية أردوغان في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في موعد أقصاه حزيران يونيو 2023.

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