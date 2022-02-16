بايدن يعترض محاولة ترامب.. ويأمر بالإفراج عن سجلات زوار البيت الأبيض يوم اقتحام الكونغرس

2022/02/16 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبًا من سلفه دونالد ترامب لحماية سجلات زوار البيت الأبيض من اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس، بما في ذلك التعيينات للأفراد الذين مُنحوا حق الدخول إلى مجمع البيت الأبيض في ذل

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