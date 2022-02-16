تفاصيل العثور على جثة محترقة في بغداد

2022/02/16 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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تفاصيل العثور على جثة محترقة ضمن مدينة الشعلة

بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الامنية ضمن القاطع

تبين الجثة تعود لامرأة تدعى (أ.ع) تولد ١٩٥٨ تعمل موظفة في دائرة التقاعد

حسب المعلومات الاولية من قام بحرقها المدعو (م.ر) عمله السائق الشخصي للمجنى عليها اعلاه تم تعميم اوصافه ومعلوماته للجهات المعنية لغرض اصدار امر قبض بحقه

لغاية الان لم تعرف دوافع الجريمة اذا كانت سرقة او امور اخرى مستبعدة

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