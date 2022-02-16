زيرو يجري تداخلاً جراحياً غداً الخميس

2022/02/16 | 23:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يجري، يوم غدٍ الخميس، لاعبُ فريق الشرطة أحمد زيرو تداخلاً جراحياً على مستوى الركبةِ (رباط صليبي) في العاصمةِ اللبنانية بيروت بمستشفى الأزرق تحت إشرافِ الدكتور الفريد خوري.وقالَ لاعبُ فريق الشرطة، أحمد زيرو في بيان للنادي تلقته “ايرث نيوز”، “وصلت يوم أمس الثلاثاء الى لبنان، وأكملتُ جميع الفحوصات، ويوم غدٍ بإذن الله سأجري […]

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