2022/02/16 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر أمني في بغداد، اليوم الاربعاء، تفاصيل العثور على جثة محترقة في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الامنية ضمن القاطع حول الجثة المحترقة التي تم العثور عليها في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد، تبين ان الجثة تعود لامرأة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موظفة في دائرة التقاعد..



مصدر يكشف تفاصيل العثور على جثة محترقة في الشعلة first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفة في دائرة التقاعد.. مصدر يكشف تفاصيل العثور على جثة محترقة في الشعلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفة في دائرة التقاعد.. مصدر يكشف تفاصيل العثور على جثة محترقة في الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).