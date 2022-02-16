تفاصيل جديدة بشأن 'الجثة المحترقة' غربي بغداد

2022/02/16 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن "الجثة المحترقة" التي تم العثور عليها غربي العاصمة اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الامنية ضمن القاطع تبين الجثة تعود لامرأة تعمل موظفة في دائرة التقاعد".

وأضاف أنه "لغاية الان لم تعرف دوافع الجريمة اذا كانت سرقة او امور اخرى".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاربعاء، بعثور قوة امنية على "جثة محترقة" متروكة في احدى الساحات الترابية في رحمانية الشعلة غربي بغداد.

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