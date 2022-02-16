العثور على جثة محترقة في احدى الساحات غربي بغداد

2022/02/16 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بعثور قوة امنية على جثة محترقة متروكة في احدى الساحات الترابية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة محترقة متروكة في احدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة رحمانية الشعلة غربي العاصمة بغداد".واضاف ان "الجثة مجهولة الهوية تعود لامرأة وتم رفعها ونقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض اجراء اللازم".

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