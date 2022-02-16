2022/02/16 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع التضخم وفواتير الكهرباء المرتفعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يعلن إجراءات جديدة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان يعلن إجراءات جديدة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).