بغداد: انتحار منتسب داخل الكلية العسكرية في ظروف غامضة

2022/02/16 | 23:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم منتسب، الأربعاء، على الانتحار داخل الكلية العسكرية في منطقة الرستمية، بالعاصمة بغداد.

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وأفاد مصدر لـ"ناس"، (16 شباط 2022)، بأن "منتسباً في مديرية إدارة المواقع، أقدم على الانتحار داخل الكلية العسكرية في منطقة الرستمية بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المنتسب انتحر عبر إطلاق النار على نفسه باستخدام سلاحه الشخصي".

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