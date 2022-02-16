2022/02/16 | 23:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AiCaas1Ri0c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران : أقترح إيقاف عمل المحكمة الاتحادية لأنها غير قادرة على فهم الدستور) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران : أقترح إيقاف عمل المحكمة الاتحادية لأنها غير قادرة على فهم الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).