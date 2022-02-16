إيلون ماسك يتبرع بـ5.7 مليار دولار من أسهم شركة “تسلا” للجمعيات الخيرية

2022/02/16 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تبرع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بـ5.7 مليار دولار من أسهم شركة “تسلا” للجمعيات الخيرية في فترة 10 أيام في نوفمبر الماضي.وأظهر ملف شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أن ماسك تبرع بإجمالي 5،044،000 سهم في شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم لجمعية خيرية في الفترة من […]

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