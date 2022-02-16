الماركسية الرومانسية (إي بي طومسون) 3/3 - طلال الربيعي

2022/02/16 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي يعود الجزء الثاني من الكتاب بكامله في النهاية إلى خاتمة تدور حول النقد الرومانسي الثوري لمجمل الحضارة البرجوازية التي أدخلت التصنيع الرأسمالي من خلال الإكراه والسلب والانتهاك الصارخ للأعراف والقيم الاجتماعية والمؤسسات قبل الرأسمالية."أي تقييم لنوعية الحياة يجب أن يستلزم تقييمًا للتجربة الحياتية الإجمالية، والإرضاء أو الحرمان المتنوع، ثقافيًا وماديًا، للأشخاص المعنيين"عندما يقوم طومسون ......





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