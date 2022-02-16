من مسرحية شعرية في إحدي المدارس المصرية الابتدائية بمحافظة المنوفية .. عام 48 / 1949 - بشير صقر

2022/02/16 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر عن النشاط المدرسي وتكوين الجمعيات والأسر الطلابية:رياض العلم تُهدينا // بتعليم وتربيةفمن فن يرقينا // إلي درس وجمعية،،،،فهذا الرسم يشربنا // جميل الذوق والفطنةويصقلنا عباقرة // نجيد النقش ..



والإبرة،،،، رياض العلم ....وفي الأشغال تسلية // وتمرين علي الصنعةفتلك يدي مدبّرة // وأيدي الفكر مخترعة،،،،رياض العلم....كتابي خي ......





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