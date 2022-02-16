كوردستان تقرر المضي بصرف رواتب الشهر الماضي من عائدات شباط النفطية

2022/02/16 | 23:51 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إن وزارة المالية الاتحادية أرجأت إرسال سلفة الـ200 مليار دينار لشهر كانون الثاني يناير الماضي، مشيرة إلى أن الرواتب ستصرف من عائدات نفط الإقليم للشهر الجاري.

ويُلزم الاتفاق الموقّع بين أربيل وبغداد، الحكومة العراقية بإرسال مبلغ قدره 200 مليار دينار إلى الإقليم شهرياً كـ"سلفة مالية" لحين تدقيق إيرادات الإقليم وحصته.

وقالت وزارة المالية في بيان اطلعت عليه كوردستان 24 إن وزارة المالية العراقية أرجأت مجدداً إرسال السلفة المالية وقدرها 200 مليار دينار لاستكمال توزيع رواتب موظفي الإقليم.

وأشارت الى أنه على الرغم من أنه كان يتعين أن يكون المبلغ أكثر من ذلك بكثير استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، إلا أن هذا المبلغ المخصص أصلاً لرواتب الشهر الماضي لم يرسل لغاية 16 من شباط فبراير الجاري، وهو ما أخّر توزيع الرواتب.

وأضافت الوزارة أنها قررت المضي في توزيع رواتب الشهر الماضي من عائدات النفط المتحصلة في الشهر الجاري بهدف عدم تأخير صرفها للموظفين.

والوزارات والمؤسسات التي لم يتسلم موظفوها رواتبهم للشهر الماضي تشمل البلديات والسياحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة البرلمان، ورئاسة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وكان مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان قال إن الاتفاق المبرم بشأن السلفة المالية بين بغداد وأربيل ساري المفعول لغاية آذار مارس المقبل.

وتسلّم إقليم كوردستان السلفة الشهرية الأولى في تموز يوليو 2021، وذلك بعد نحو عام على عدم إرسال أي مستحقات مالية من جانب بغداد.

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